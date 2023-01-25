نشطاء من الطلاب المتطوعين يجمعون 200 طن من النفايات في جميع أنحاء روسيا

قام المتطوعون من الطلاب الروس عام 2022 بجمع 200 طن من النفايات، وذلك في فعاليات بيئية واسعة النطاق أقاموها في جميع أنحاء روسيا.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية للجمعية الروسية للمبادرات البيئية.

ونقلت الخدمة الصحفية عن مدير عام الجمعية، دينيس بوتسايف قوله:" يلعب الطلاب دورا هاما في حركة النشطاء البيئيين المتطوعين. وإنهم دائما في مقدمة الفعاليات البيئية. وغالبا ما يبادرون إلى إقامتها. وقد تمكّنا عام 2022 بفضل جهود الطلاب المتطوعين من جمع 200 طن من النفايات في سائر أنحاء روسيا".

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وحسب بوتسايف، فإن الطلاب قاموا في الفعاليات البيئية التي أقيمت بدعم من الجمعية بجمع المواد المستعملة والقابلة للمعالجة والاستخدام مجددا مثل البطاريات الكهربائية المستعملة وكذلك في إطار الحملة البيئية بعنوان " لنُهدِ الوطن الأم مليون طن من الورق المستعمل".

يذكر أن الجمعية الروسية للمبادرات البيئية أعلنت عن خططها لأن تنشئ شبكة واسعة من النوادي البيئية في مؤسسات التعليم بـ30 منطقة روسية ستعمل على الترويج لحركة التطوع والتنوير بين الشباب الروس.

المصدر: نوفوستي