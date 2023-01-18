إقامة معرض لرسامي دونباس في مقاطعة تفير الروسية

افتتح الثلاثاء 17 يناير في متحف "فالنتين سيروف" بمقاطعة تفير الروسية معرض للألوان المائية تحت اسم "ألوان عمالقة السهوب". وكشف المعرض عن 50 لوحة لرسامي منطقة دونباس الروسية.

صرحت بذلك الموظّفة في المتحف أولغا بيلياكوفا، وقالت: "يتضمن المعرض 50 لوحة بالألوان المائية في مختلف المواضيع، بينها المناظر الطبيعية، والطبيعة الساكنة، والمدينة الصناعية، وعالم الحيوانات، وهي تتمثل في لوحات مائية لرسامين أمثال غريغوري تشكيفيتش، وغيورغي غريغوريف، وأستاذة الألون المائية على الحرير يلينا غريغوريفا وغيرهم".

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وأضافت أن اللوحات المائية للرسامة إلينا كوفالينكو "المسرح الدرامي في ساحة لينين"، "ورود دونيتسك"، مكتبة "كروبسكايا" تتميز بروح رومانسية بالغة.

وقالت أولغا بيلياكوفا، "إن ضوء الشمس يتغلغل في عملها حرفيا، وتتاح للمشاهد فرصة الانغماس في حنان خاص في هذه الزخارف الرائعة للمناظر الطبيعية لمدينتها".

وجاء في بيان صحفي نشره متحف "أرت – دونباس" أن الأعمال الفنية المعروضة تعكس أصالة المناظر الطبيعية الحضرية وجمال السهوب وشاطئ منطقة بحر آزوف، فضلا عن جبال الفحم الشهيرة في دونباس التي ترمز إلى المنطقة وتمنح المعرض عنوانه "ألوان عمالقة السهوب".

يذكر أن أعمال المعرض ستستمر لغاية يوم 5 مارس المقبل.

المصدر: تاس