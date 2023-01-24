القضاء ينصف فنانا مصريا في مواجهة ابنته

قضت محكمة الاستئناف في مصر اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من آية، ابنة الفنان رشوان توفيق، ضد والدها، في بطلان عقد بيع "فيلا بمدينة السادس من أكتوبر" التي أثارت جدلا في مصر.

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ووقعت أزمة بين الفنان رشوان توفيق، وابنته منذ عامين، بعدما استولت على وديعة وضعها الفنان باسمها في أحد البنوك الخاصة، وطلب منها عدم سحبها لبعد وفاته.

وقامت ابنة الفنان رشوان بالاستئناف على أحكام صدرت في دعاوى ثلاث رفعتها ضد والدها، وقضت المحكمة برفض اثنتين منها، وقضت في الثالثة بإلزامها بدفع مبلغ 893 ألف جنيه له.

وكانت آية رشوان توفيق أقامت دعويين أخريين ضد والدها، الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها بدفع مبلع 893 ألف جنيه، أما الثانية فطالبت ببطلان عقد قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها.

أما في الدعوى الثالثة فقضت الدائرة 5 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، برفض الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق ضد والدها تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، وإلزامها بالمصروفات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية