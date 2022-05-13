ابنة الفنان رشوان توفيق تستأنف 3 دعاوى رفعتها ضد والدها

أعلن محامي الدفاع عن الفنان المصري، رشوان توفيق، أن آية رشوان توفيق، تقدمت باستئناف على أحكام صدرت في الدعاوى الثلاث التي رفعتها ضد والدها

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وأوضح المحامي، مجدي مهران، أن ابنة الفنان رشوان توفيق تقدمت باستئناف على أحكام صدرت في الدعاوى الثلاث التي رفعتها ضد والدها، وقضت المحكمة برفض اثنتين منها، وقضت في الثالثة بإلزامها بدفع مبلغ 893 ألف جنيه له.

وأشار إلى أنه بعد تقديمها الاستئناف تم تحديد جلسات 9 و22 و26 يونيو لنظر الدعاوى الثلاث المقدمة من ابنة موكله أمام دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة.

وكانت آية رشوان توفيق أقامت دعويين أخريين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها بدفع مبلع 893 ألف جنيه، أما الثانية فطالبت ببطلان عقد قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها.

أما في الدعوى الثالثة فقضت الدائرة 5 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، برفض الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق ضد والدها تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، وإلزامها بالمصروفات.

المصدر: "القاهرة 24"