 
مباشر
عاجل
"سانا": المدفعية التركية تقصف قرى سورية شمال غرب الحسكة

الفنان رشوان توفيق: بنتي رافضة تصالحني ومش بترد عليا ورفعت 3 قضايا ضدي

أخبار العالم العربي

الفنان رشوان توفيق: بنتي رافضة تصالحني ومش بترد عليا ورفعت 3 قضايا ضدي
/ Youtube
الفنان المصري رشوان توفيق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shf7

أكد الفنان المصري رشوان توفيق في تصريح لـ"صدى البلد" أنه حريص على الصلح مع ابنته آية حتى بعد أن ربح القضية ضدها وتم رفض الدعوى المقامة منها ضده.

إقرأ المزيد
مصر.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق وإلزامها برد مبلغ مالي لوالدها
مصر.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق وإلزامها برد مبلغ مالي لوالدها

وقال رشوان توفيق: "أنا طول الوقت متسامح وبمد إيدي للصلح لها ولكن اتفاجئت أنها رفعت عليا ثلاث قضايا تاني".

وأضاف: "أنا سايب موضوع القضايا مع المحامي الخاص بي وحاولت الاتصال يابنتي وهي مش بترد علينا".

وقضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم يوم السبت برفض الدعوى المقامة من قبل آية الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له، وإلزامها بمصاريف المحامية وقبولها شكلا ورد 899 ألف جنيه للمدعى عليه.

وكانت الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، قد حجزت في 14 فبراير الماضي دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بشأن شاليه رأس سدر للحكم بجلسة 28 فبراير.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا