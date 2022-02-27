الفنان رشوان توفيق: بنتي رافضة تصالحني ومش بترد عليا ورفعت 3 قضايا ضدي

أكد الفنان المصري رشوان توفيق في تصريح لـ"صدى البلد" أنه حريص على الصلح مع ابنته آية حتى بعد أن ربح القضية ضدها وتم رفض الدعوى المقامة منها ضده.

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وقال رشوان توفيق: "أنا طول الوقت متسامح وبمد إيدي للصلح لها ولكن اتفاجئت أنها رفعت عليا ثلاث قضايا تاني".

وأضاف: "أنا سايب موضوع القضايا مع المحامي الخاص بي وحاولت الاتصال يابنتي وهي مش بترد علينا".

وقضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم يوم السبت برفض الدعوى المقامة من قبل آية الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له، وإلزامها بمصاريف المحامية وقبولها شكلا ورد 899 ألف جنيه للمدعى عليه.

وكانت الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، قد حجزت في 14 فبراير الماضي دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بشأن شاليه رأس سدر للحكم بجلسة 28 فبراير.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري