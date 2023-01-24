مصر بلد الغرائب.. طفل ينجو بأعجوبة من فكي أسد في إحدى المزارع

أصيب طفل بالتاسعة من عمره بجرح قطعي قدر بـ4 سم وجروح متفرقة بالجسم، وادعى أن أسدا عضه بالطريق خلال زيارته لإحدى المزارع بمحافظة الشرقية.

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وتلقت قوات الأمن إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أبو كبير المركزي الطفل "رحيم إمام السيد أحمد 9 أعوام"، والمقيم بمساكن العباسة التابعة لمركز فاقوس، مصابا بجروح مختلفة نتيجة غرس أنياب حيوان مفترس.

وقال أهل الطفل في بلاغ للشرطة إنهم كانوا باستراحة واقعة على طريق السيد عبده نصر التابع لمركز أبو كبير، وأن الطفل كان يلهو بعيدًا عنهم ولدى سماعهم صراخه سارعوا ليجدوه بين أنياب أسد، وتمكنوا من إنقاذه، ولاذ الأسد بالفرار.

تم تحرير المحضر اللازم وتواصل شرطة مركز أبو كبير التحقق في الرواية لحماية الأهالي من الحيوان المفترس.

المصدر: الأهرام