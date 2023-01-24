مصر.. سائق يضرم النار في نفسه ويوثق الواقعة ببث مباشر قبل وفاته

شهد أهالي منطقة التبة بمدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة حادثة أليمة، حيث قام مواطن بسكب كمية من "الكيروسين" على جسده وإضرام النيران به بسبب خلافات زوجية، ووثق الواقعة ببث مباشر.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات وجود جثة متفحمة بمدينة نصر، حيث أمكن بالانتقال والفحص تحديد هوية المتوفي.

وتبين أن المتوفي سائق، مقيم بدائرة القسم، فيما عثر بجواره على "غاز وولاعة"، وبسؤال كلٍ من زوجته، وشقيقه، المقيمين بالقاهرة، أفادت زوجته بأنه نتيجة وجود خلافات بينهما قام على إثرها بترك المنزل، وبتاريخ الواقعة فوجئت بقيامه ببث مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يشعل النيران بنفسه.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن أحد الجيران قوله: "محدش مصدق اللي حصل، لأن المشهد مرعب".

وأضاف: "بدأت الواقعة بخلافات أسرية بين الشاب وزوجته، ازدادت بينهما عقب قيامه ببيع سيارته السوزوكي التي كانت مصدر رزقه وتعد من ضمن أسباب تدهور حالته، ومروره بأزمة نفسية ومالية".

وأردف: "محمد عبد الغفار باع عربيته بعد سماع كلام زوجته، رغم أن بعض أهالي المنطقة نصحوه بعدم بيع سيارته، لكنه لم يستمع إلا لحديث زوجته، وبعد مرور شهر بدأت الخلافات بينهما تزداد يومًا بعد يوم، وكثرت المشادات والمشاجرات حتى وصل الأمر إلى التعدي، وتدخل الأهالي لفض النزاع بينهما"، متابعا: "الشاب المتوفى صاحب الـ35 عاما، متزوج ولديه طفلان، وكان يعمل سائقا على سيارة سوزوكي ملكه، وكان يسعى وراء أكل عيشه، حتى تعرض لأزمة مالية، وسمع كلام زوجته وأقدم على بيع السيارة، خلالها حدثت مشادة معها على إثرها قرر التخلص من حياته".

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" بأنه يوم الواقعة، تعالت صرخات الزوجة، وهي تردد: "طلقني مش عايزه أعيش معاك"، حيث استشاط حينها الزوج غضبا وتدخل شقيقه وحاول تهدئة الأمور بينهما، ليرد الزوج عليها: "إنتي اللى خربتي بيتي"، وبعدها قرر ترك المنزل وذهب إلى منطقة الجراج، وهو مكان خال، وأقدم على إضرام النيران بجسده ووثق الواقعة في بث مباشر عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك".

المصدر: "المصري اليوم"