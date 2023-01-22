السيسي يشكر الفنان ياسر جلال

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهادة شكر وتقدير للفنان ياسر جلال بعد تبرعه بـ3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر منذ عدة أيام.

وجاء في شهادة التقدير: "شكر وتقدير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى السيد ياسر محمد جلال أحمد، تقديرا لدوره الوطني ودعمه لمشروعات صندوق تحيا مصر مع أطيب التنميات بدوام التوفيق".

وفي وقت سابق، كشف الفنان ياسر جلال عن تبرعه لصندوق تحيا مصر، داعيا باقي الفنانين وجموع الشعب لدعم الصندوق.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قال ياسر جلال: "أنا بدعو جموع الشعب المصري للتبرع لصندوق تحيا مصر، واللي ميقدرش ومعهوش مش مشكلة احنا سدادين وكلنا واقفين في ضهر بعض، وبدعو زملائي الفنانين يتبرعوا، وكلنا عارفين أن فيه منهم تبرع بالفعل، ولكن لازم نحاول تاني ونعدي من الظرف اللي احنا فيها".

وتابع: "أنا واحد مش عايز لا شهرة ولا منظرة ولا تريند، وطول عمري بشتغل وبخلّص شغل وبروح أقعد في بيتي مع عيلتي، وربنا شاهد عليا إني بتبرع لأن بلدنا بتمر بأزمة والعالم كله بيمر بنفس الأزمة ودا واضح للجميع، وإن شاء الله هنقدر نعدي منها قريبا وبسلام طالما واقفين ضهر وسند لبعض كـ فنانين وكل المهن، ربنا يحفظ مصر ويستر شعب مصر ويسترنا ويرزقنا ويحمي الشعب المصري كله".

المصدر: "القاهر ة 24"