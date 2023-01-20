فنانة مصرية كبيرة تطلق تصريحا مثيرا عن أعمالها الجريئة على يوتيوب وترفض حذفها (فيديو)

أكدت الفنانة المصرية الكبيرة سهير رمزي عدم حذف أعمالها الجريئة على موقع تبادل الفيديوهات الشهير يوتيوب، مشيرة إلى أن هذه الأعمال بمثابة تاريخها.

وقال الفنانة سهير رمزي في تصريحات تليفزيونية، إنها لن تحذف أعمالها الجريئة على يوتيوب، مؤكدة أن هذه الأعمال تاريخها، وعلقت: لو رجع بيا الزمن واتعرض عليا مشاهد جريئة لو دلوقتي هرفضها، لكن زمان كنت بعملها وأنا مقتنعة بيها ومكنش في جرءة زي دلوقتي، لأن المشاهد الجريئة اللي كنت بعملها كانت في حدوته الفيلم وفي سياق الموضوع.

وتابعت: اللي كنت بعمله مكنش حاجة شاذة، ولو عندي القدرة أمسح أعمالي من على السوشيال ميديا واليوتيوب مش هعمل كده وده تاريخ وأنا عملته وملزمة به.

وأضافت: بزعل من نفسي دلوقتي لما بشوف الحجاب اللي كنت بعمله وكان طرح كتير وألوان كتير، لكن مش بزعل من النقد.

من جانبه، تحدثت سهير رمزي عن علاقتها بـ إخوتها من الأب، إذ أكدت أن العلاقة اختفت بعد تقسيم الميراث، موضحة: للأسف علاقتي بـ إخواتي من الأب اتقطعت بعد الميراث، وأنا مش عايزة منهم حاجة ولا هما عايزين مني حاجة، بس لازم يكون فيه تواصل وعلاقة ود بيني وبينهم وأنا قولت قبل كدا حد يتواصل معايا منهم.

وعن عدم أخذ الميراث، قالت: أنا مخدتش ميراثي من والدي لأني مكنتش محتاجة منه حاجة، وبابا مصرفش عليا حاجة، فسبته لـ إخواتي خصوصًا أختي الصغيرة عشان يتحط في جهازها، وإخواتي هما اللي اهتموا وقعدوا مع والدي إنما أنا مشوفتوش غير مرة واحدة في حياتي وكان عندي 13 سنة.

المصدر: القاهرة 24