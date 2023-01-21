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وفاة شاعر سعودي شهير وسط نعي مؤثر من شعراء المملكة (صور + فيديو)

مجتمع

وفاة شاعر سعودي شهير وسط نعي مؤثر من شعراء المملكة (صور + فيديو)
Globallookpress
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توفي الشاعر السعودي الشهير، معدي بن حمد الكذوب آل عاطف، اليوم السبت، وسط نعي مؤثر له من قبل أقاربه وأصدقائه ومحبي شعره الشعبي الكثر.

وأثارت وفاة الشاعر معدي حزنا لدى الشعراء السعوديين والمدونين، الذين  تداولوا صورا له ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية لأشهر قصائده.

وفي نعي معدي، قال الشاعر السعودي عبد الله السمين في "تويتر": "انطفأ أحد قناديل الشعر البديع، رحمك الله يا أبو حمد رحمة الأبرار وأنزلك منازل الأخيار وعظم الله أجرنا فيك وجميع محبيك وذويك".

وكتب الشاعر سعد بن شفلوت في نعيه: "ليت الخبر كان كذبه يا معدي الكذوب..ويا ليتها صدمة ماجات في حلها..موتك يهز المشاعر والشعر والقلوب.. وأصبح حديث العرب والمملكة كلها".

ونعت حسابات سعودية عديدة في "تويتر"، تحمل أسماء قبائل عريقة في المملكة، الشاعر الراحل، وبينها شبكة قحطان، حيث كتب حساب باسمها: "يا مال الجنة يا بو حمد..يا مرحبا حياكم الله على بن وخروف..في محل وارثينن تراحيبه سبل..جمل الله حال قل الدراهم والظروف..اشرحت مستقبلي واثبتت لي ما قبل".

من جهته، نشر المدون فالح بن صقر قصيدة للشاعر الراحل، وعلق عليها قائلا: "رحم الله الشاعر الفذ معدي الكذوب العاطفي..وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والأبرار والصديقين، معدي الكذوب، لو لم يقل سوى هذه القصيدة لترثيه لكفته بإذن الله..من تأثر الناس لرحيله فاعلم أن له خبيئة بينه وبين الله لا يعلمها إلا هم. (لمثل هذا فليعمل الإنسان)".

المصدر: RT

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