وفاة شاعر سعودي شهير وسط نعي مؤثر من شعراء المملكة (صور + فيديو)
توفي الشاعر السعودي الشهير، معدي بن حمد الكذوب آل عاطف، اليوم السبت، وسط نعي مؤثر له من قبل أقاربه وأصدقائه ومحبي شعره الشعبي الكثر.
وأثارت وفاة الشاعر معدي حزنا لدى الشعراء السعوديين والمدونين، الذين تداولوا صورا له ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية لأشهر قصائده.
وفي نعي معدي، قال الشاعر السعودي عبد الله السمين في "تويتر": "انطفأ أحد قناديل الشعر البديع، رحمك الله يا أبو حمد رحمة الأبرار وأنزلك منازل الأخيار وعظم الله أجرنا فيك وجميع محبيك وذويك".
#وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب— عبدالله السمين (@alwatanksa37) January 21, 2023
انطفأ أحد قناديل الشعر البديع، رحمك الله ياابو حمد رحمة الأبرار وأنزلك منازل الأخيار وعظم الله أجرنا فيك وجميع محبيك وذويك. pic.twitter.com/ZNVst8qP7J
وكتب الشاعر سعد بن شفلوت في نعيه: "ليت الخبر كان كذبه يا معدي الكذوب..ويا ليتها صدمة ماجات في حلها..موتك يهز المشاعر والشعر والقلوب.. وأصبح حديث العرب والمملكة كلها".
#وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب— سعد بن شفلوت (@SaadBinShflot) January 21, 2023
:
ليت الخبر كان كذبه يامعدي الكذوب
وياليتها صدمةٍ ماجات في حلّها
:
موتك يهزّ المشاعر والشعر والقلوب
و اصبح حديث العرب والمملكه كلّها
:#سعد_بن_شفلوتpic.twitter.com/pWqXZKcD49
ونعت حسابات سعودية عديدة في "تويتر"، تحمل أسماء قبائل عريقة في المملكة، الشاعر الراحل، وبينها شبكة قحطان، حيث كتب حساب باسمها: "يا مال الجنة يا بو حمد..يا مرحبا حياكم الله على بن وخروف..في محل وارثينن تراحيبه سبل..جمل الله حال قل الدراهم والظروف..اشرحت مستقبلي واثبتت لي ما قبل".
يا مال الجنة يا بو حمد— شبكة قحطان | Qahtaan (@qahtaan) January 21, 2023
يامرحبا حياكم الله على بن وخروف
في محل وارثينن تراحيبه سبل
جمل الله حال قل الدراهم والظروف
اشرحت مستقبلي واثبتت لي ما قبل#وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب
اللهم نور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته .اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم أغفر له وارحمه واعف عنه pic.twitter.com/4XCwxx76rL
من جهته، نشر المدون فالح بن صقر قصيدة للشاعر الراحل، وعلق عليها قائلا: "رحم الله الشاعر الفذ معدي الكذوب العاطفي..وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والأبرار والصديقين، معدي الكذوب، لو لم يقل سوى هذه القصيدة لترثيه لكفته بإذن الله..من تأثر الناس لرحيله فاعلم أن له خبيئة بينه وبين الله لا يعلمها إلا هم. (لمثل هذا فليعمل الإنسان)".
#وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب— فالح بن صقر (@falehsager) January 21, 2023
رحم الله الشاعر الفذ معدي الكذوب العاطفي..واسكنه فسيح جناته مع الشهداء والأبرار والصديقين
معدي الكذوب
لو لم يقل سوى هذه القصيده لترثيه لكفته بأذن الله.
من تأثر الناس لرحيله فأعلم ان له خبيئه بينه وبين الله لا يعلمها إلا هم.
(لمثل هذا فليعمل الأنسان). pic.twitter.com/ixmRB9eFcK
المصدر: RT