وفاة شاعر سعودي شهير وسط نعي مؤثر من شعراء المملكة (صور + فيديو)

توفي الشاعر السعودي الشهير، معدي بن حمد الكذوب آل عاطف، اليوم السبت، وسط نعي مؤثر له من قبل أقاربه وأصدقائه ومحبي شعره الشعبي الكثر.

وأثارت وفاة الشاعر معدي حزنا لدى الشعراء السعوديين والمدونين، الذين تداولوا صورا له ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية لأشهر قصائده.

وفي نعي معدي، قال الشاعر السعودي عبد الله السمين في "تويتر": "انطفأ أحد قناديل الشعر البديع، رحمك الله يا أبو حمد رحمة الأبرار وأنزلك منازل الأخيار وعظم الله أجرنا فيك وجميع محبيك وذويك".

#وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب

انطفأ أحد قناديل الشعر البديع، رحمك الله ياابو حمد رحمة الأبرار وأنزلك منازل الأخيار وعظم الله أجرنا فيك وجميع محبيك وذويك. pic.twitter.com/ZNVst8qP7J — عبدالله السمين (@alwatanksa37) January 21, 2023

وكتب الشاعر سعد بن شفلوت في نعيه: "ليت الخبر كان كذبه يا معدي الكذوب..ويا ليتها صدمة ماجات في حلها..موتك يهز المشاعر والشعر والقلوب.. وأصبح حديث العرب والمملكة كلها".

#وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب



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ليت الخبر كان كذبه يامعدي الكذوب

وياليتها صدمةٍ ماجات في حلّها

:

موتك يهزّ المشاعر والشعر والقلوب

و اصبح حديث العرب والمملكه كلّها

:#سعد_بن_شفلوتpic.twitter.com/pWqXZKcD49 — سعد بن شفلوت (@SaadBinShflot) January 21, 2023

ونعت حسابات سعودية عديدة في "تويتر"، تحمل أسماء قبائل عريقة في المملكة، الشاعر الراحل، وبينها شبكة قحطان، حيث كتب حساب باسمها: "يا مال الجنة يا بو حمد..يا مرحبا حياكم الله على بن وخروف..في محل وارثينن تراحيبه سبل..جمل الله حال قل الدراهم والظروف..اشرحت مستقبلي واثبتت لي ما قبل".

يا مال الجنة يا بو حمد



يامرحبا حياكم الله على بن وخروف

في محل وارثينن تراحيبه سبل



جمل الله حال قل الدراهم والظروف

اشرحت مستقبلي واثبتت لي ما قبل#وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب



اللهم نور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته .اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم أغفر له وارحمه واعف عنه pic.twitter.com/4XCwxx76rL — شبكة قحطان | Qahtaan (@qahtaan) January 21, 2023

من جهته، نشر المدون فالح بن صقر قصيدة للشاعر الراحل، وعلق عليها قائلا: "رحم الله الشاعر الفذ معدي الكذوب العاطفي..وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والأبرار والصديقين، معدي الكذوب، لو لم يقل سوى هذه القصيدة لترثيه لكفته بإذن الله..من تأثر الناس لرحيله فاعلم أن له خبيئة بينه وبين الله لا يعلمها إلا هم. (لمثل هذا فليعمل الإنسان)".

#وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب

رحم الله الشاعر الفذ معدي الكذوب العاطفي..واسكنه فسيح جناته مع الشهداء والأبرار والصديقين

معدي الكذوب

لو لم يقل سوى هذه القصيده لترثيه لكفته بأذن الله.

من تأثر الناس لرحيله فأعلم ان له خبيئه بينه وبين الله لا يعلمها إلا هم.

(لمثل هذا فليعمل الأنسان). pic.twitter.com/ixmRB9eFcK — فالح بن صقر (@falehsager) January 21, 2023

المصدر: RT