تفاعل مع قصيدة نجل ملك البحرين.. ومفاجأة بالانتظار!

أثار نجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تفاعلا بعد نشره قصيدة شعرية على صفحته في تطبيق "انستغرام".

وقال الشيخ ناصر بن حمد اليوم الجمعة: "ترقبوا الجديد مع فنان يعشقه الجميع"، في إشارة منه لغناء القصيدة من قبل أحد المطربين المعروفين على الساحة الخليجية. وأثارت القصيدة إعجاب متابعيه، الذين تكهنوا بأن النجم هو راشد الماجد.

وفيما يلي أبيات الشعر:

الغياب يشابه الليل الطويل

ساعته لـ العاشق تعادل دهر

لا تعاملني مثل عابر سبيل

والعيون تراقبك سر و جهر

انت حبك مثل عشق المستحيل

مايجي في يوم ولا في شهر

الجروح انواع و الجرح الثقيل

جرح يبطي فـ الحنايا ماشهر

ياحبيبي والوصال اكبر دليل

لـ الحنين اللي مواريه السهر

يالشعور العذب يالعشق الاصيل

خافي الاشواق كثر اللي ظهر

ماطلبت من اللقا غير القليل

وماخذيت من الفراق الا القهر

كل شي الا الموادع والرحيل

لا تساهلها وهي كسرة ظهر

والشيخ ناصر هو قائد الحرس الملكي البحريني، ومستشار الأمن الوطني، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.

المصدر: RT+ وكالات