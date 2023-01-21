صور الفنانة ياسمين صبري تثير جدلا في مواقع التواصل (صور)

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها عبر مجموعة من الصور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام".

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وفي الصور المنشوررة، ظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة أثناء تواجدها بالطائرة في إحدى الرحلات، وأمامها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث أثارت إكسسوارت ياسمين صبري، تساؤلات المتابعين لوجود خاتم في يدها اليسرى، يبدو مثل خاتم زواجها السابق من رجل الأعمل الشهير أحمد أبو هشيمة، ما جعل البعض يردد عدة تساؤلات حول عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وعلقت إحدى المتابعات: "خاتم أبو هشيمة"، فيما قالت أخرى: "طيارة أبو هشيمة".

هذا ولاقت الصورة إعجاب المشاهير أيضا، إذ علقت المطربة الإماراتية أحلام: "انتي شو هذا جمالك.. تستحقي الفرح يا أجمل قلب"، وعلقت الفنانة هدى المفتي بـ"إيموشن قلوب".

وكانت قد ترددت في الأوساط الإعلامية مؤخرا أنباء كثيرة عن عودة ياسمين صبري لطليقها، لعدة أسباب منها عودة متابعتهما لبعضهما البعض عبر "إنستغرام"، وعندما حضر الثنائي حفل النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي بمصر نهاية 2022، وأخيرا بسبب عودة ارتدائها الخاتم.

وتزوج الثنائي أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري في أبريل عام 2020 في أجواء عائلية، غاب عنها حينها والد العروس بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته، وانفصلا في هدوء تام بعيداً عن الإعلان الرسمي للانفصال في مايو 2022.

المصدر: "مصراوي"