ما قصة ظهور نساء عاريات في شوارع السعودية؟ (فيديو)

ضبطت شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان السعودية، امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام.

وبحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

ويأتي ذلك عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة شبه عارية قيل إنه تم تصويره في شوارع العاصمة السعودية، الرياض، ومن غير الواضح إن كانت نفس السيدة التي تم القبض عليها في جازان.

شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان تضبط مخالفة للائحة المحافظة على الذوق العام. pic.twitter.com/PHaFgiuF1p — الأمن العام (@security_gov) January 20, 2023

ويظهر الفيديو الذي أثار جدلا، امرأة تمشي تحت المطر صحبة رجل يحمل مظلة، قام بإبعادها من المكان، حيث أشار مغردون إلى أن الواقعة لم تحصل في المملكة وإنما في دولة أخرى، بينما قال آخرون إن الفيديو يظهر بوضوح كلاما مكتوبا باللغة العربية على اللوحة الإعلانية التي كانت تقف المرأة بجانبها.

#مساء_الخير "فيديو 🔞"

أمراه عارية تمامًا في شوارع "الرياض"!؟



نفس مشهد الفتاة العارية بشوارع جدة!

ويش صاير يالربع !!؟ ويش صاير يالمختصين؟

والخطاب الرسمي كالعادة:-

مخالفة للذوق العام وعندها حالة نفسية؟؟ #كأس_موسم_الرياضpic.twitter.com/YUtLL4WT5P — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) January 19, 2023

ومنذ أسابيع قليلة، تم تداول فيديو آخر لسيدة عارية في أحد شوارع مدينة جدة، كانت تمسك بملابسها في يدها وتمشي بين السيارات في الشارع، في حين طلب منها رجل أمن مغادرة المكان، لكنها رفضت الانصياع لتوجيهاته وقامت بإلقاء ملابسها أمام إحدى المحلات التجارية والتوجه نحوه صارخة.

بالفيديو فتاة عارية تسير في شوارع جدة pic.twitter.com/4MLNa4uhcw — Mojaz (@FSpooz) January 1, 2023

وفي وقت لاحق، أعلنت الجهات الأمنية في جدة أنها أحالت امرأة مخالفة للائحة الذوق العام تسير في أحد الشوارع، لجهة الاختصاص، مشيرة إلى أنها تعاني من حالة مرضية.

وبدأ تطبيق لائحة الذوق العام في المملكة في عام 2019، بتنسيق مشترك بين كل من وزارة الداخلية وهيئة السياحة، بعد أن وافق عليها مجلس الشورى.

وشملت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية، وتحظر لائحة الذوق العام قائمة طويلة من التصرفات والمخالفات التي قد تخدش الحياء العام أو تزعج المواطنين.

الجهات الأمنية في #جدة تُحيل امرأة مخالفة للائحة الذوق العام تسير في أحد الشوارع لجهة الاختصاص حيث تبين أنها تعاني من حالة مرضية. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 30, 2022

المصدر: وكالات