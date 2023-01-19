كندا..اكتشاف مقبرة كبيرة بجانب مدرسة كانت تعود سابقاً للهنود الحمر

اكتشاف مقبرة كبيرة ثانية قرب مدرسة كانت سابقاً لأطفال سكان كندا الأصليين في مدينة كينورا بمحافظة أونتاريو.



وقد عثر على هذه المقبرة ممثلو إحدى القبائل باستخدام رادار يخترق الأرض، حيث اكتشفوا وجود 171 "شاذة رادارية" في مقبرة تقع في المدرسة القديمة.

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وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من "الشواذ"، هناك ألواح على خمس قبور فقط. لذلك يعتقد أن الشواذ المكتشفة تشير إلى رفات بشري.

وكانت المدرسة المذكورة تستقبل التلاميذ خلال أعوام 1897-1972 ، ودرس فيها 6114 تلميذا من أطفال السكان الأصليين، ووفقا للبيانات الرسمية توفي ما لا يقل عن 36 منهم في المدرسة لأسباب مختلفة.

ويذكر أنه عثر في نهاية مايو 2021 في ثلاث مدارس داخلية لأطفال سكان كندا الأصليين على أكثر من ألف قبر غير مميز لقاصرين.

وقد صدم المجتمع الكندي بهذه الاكتشافات، وطالب السلطات بإجراء عمليات حفر وتنقيب في جميع المؤسسات التعليمية القديمة.

المصدر: gazeta.ru