"كاسيو".. بيكيه يرد على أغنية شاكيرا بطريقته الخاصة (فيديو)

رد نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، بطريقته الخاصة على الأغنية التي أطلقتها شاكيرا، وحملت تلميحات "تهكمية" عليه بأنه "استبدل ساعة روليكس بساعة "كاسيو".

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وفي مقطع فيديو على "تويتر" يقول بيكيه مستغلا حديثه عن بطولة "كينغس ليغ" التي يرأسها، "لقد أرسلت لنا كاسيو ساعات جديدة"، مضيفا "لقد توصلنا إلى اتفاق رعاية بين البطولة وشركة كاسيو"، وسط ضحك من الحاضرين.

وكان بيكيه يتحدث وهو يظهر ساعة "كاسيو" رمادية يرتديها، وهو يقول إنها "ساعة تدوم مدى الحياة".

وحاول مشارك في البث إيباي يانوس، أن يهدئ الوضع بعد أن ظهر هجوم بيكيه الواضح على شاكيرا.

وقال إيباي "لا بد أنك تمزح"، لكن المدافع السابق للبارسا أكمل حديثه ومنح الحاضرين ساعة "كاسيو".

QUE ACABA DE PASAR 😂.



GERARD PIQUÉ ES DIOS, LE CAE EL MAYOR HATE por SHAKIRA Y LLEVA UN CASIO JJAJJAJAJAAJAJA pic.twitter.com/UOyNLGpJzv — Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) January 13, 2023

وحققت أغنية شاكيرا التي "تتهكم" بها على بيكيه، أرقاما قياسية بعدد مشاهدات تجاوزت الـ 100 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.

وجاءت الأغنية في تعاون فني بين شاكيرا ومنسق الأغاني "بيزاراب"، والتي قالت فيها إنها "تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاما"، مشيرة إلى أنه "استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو".

المصدر: RT + وسائل إعلام