"استبدلت فيراري بسيارة توينغو".. شاكيرا تسخر من بيكيه في أغنيتها الجديدة (فيديو)

بكلمات قاسية، هاجمت المغنية الكولومبية شاكيرا شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا في أحدث أغانيها.

وخلال 24 ساعة فقط من طرحها على موقع "يوتيوب" الخميس الماضي، حصدت الأغنية الجديدة لشاكيرا 66 مليون مشاهدة.

وفي أحد مقاطع الأغنية تقول شاكيرا ساخرة من نجم كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه، الذي انفصلت عنه العام الماضي: "استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو".

وغنت أيضا: "لقد أصبحت خارج دوريك، وهذا يفسر لماذا أنت مع شخص على شاكلتك.. لقد ركبت طائرة أخرى ولن أعود إلى هنا، فأنا لا أريد مزيدا من خيبات الأمل".

وتقول كلمات الأغنية أيضا التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية "ترتاد النادي الرياضي كثيرا، اعتنِ بعقلك أيضا. (..) لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي".

وكانت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) انفصلا العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.

المصدر: "ماركا"