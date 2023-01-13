زفاف هندي أسطوري في مصر

نظم أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ في مصر حفل زفاف أسطوري لعروسين من دولة الهند، بحضور 337 من المدعوين.

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي هذا الاسبوع، أول رحلة سياحية لحفل زفاف كبير، قادمة من الهند لاستهداف نوع جديد من السياحة في مصر، وهو سياحة الزفاف وهو نوع جديد يحدث لأول مرة في شرم الشيخ، حيث اختارت إحدى الشركات السياحية الكبرى مدينة شرم الشيخ كمقصد لسياحة الزفاف وحفلات الأفراح pic.twitter.com/48NmumIyAx — انجازات مصر 🇪🇬 This is Egypt (@engazatmasr2020) January 12, 2023

وأقيم حفل الزفاف على مدار 3 أيام متصلة، تضمنت ديكورات تجمع بين الحضارتين المصرية والهندية، ما أعطى الحفل رونقا وبهجة مختلفة حازت على إعجاب كافة المدعوين.

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي مساء الاثنين الماضي، أول رحلة طيران مباشرة قادمة من مطار أحمد أباد بالهند، وعلى متنها 337 راكبا، لحضور حفل زفاف هندي يقام بمدينة شرم الشيخ على مدار 3 أيام متصلة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يجري تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين إحدى الشركات السياحية، وأحد فنادق شرم الشيخ، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة على استحداث سياحة الزفاف وجذب روادها إلى المنتجعات السياحية المصرية.

وأوضح أنه من المتوقع إقامة حفل كل شهر، ما يسهم في جذب هذا النوع من السياحة "الزفاف"، بعد أن كانت تشتهر بها مدينة دبي، والتي تعد الأكثر جذبا لحفلات الزفاف من مختلف دول العالم وخاصة الهند، كما تعد تركيا منافسا قويا في هذا النوع من السياحة.

ولفت إلى أن نجاح تنظيم هذا الحفل يعد بداية جديدة لتنشيط هذا النوع من السياحة، التي تكون ذات عائد اقتصادي كبير لكونها تجذب الأثرياء من مختلف جنسيات العالم.

المصدر: مصراوي