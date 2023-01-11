في تصريحات لموقع "القاهرة 24".. الفنانة المصرية إلهام شاهين تشن هجوما حادا على الشيخ الشعراوي

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن رأيها في تقديم سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي في عمل فني، مشيرة إلى أنها ترى أن آراؤه وأفكاره لا تناسب العصر الحالي بينما تناسب عصر الجاهلية.

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وقالت إلهام شاهين في تصريحات لموقع "القاهرة 24": "أنا شفت له فيديوهات وآراء لا تناسب العصر كانت تناسب عصر الجاهلية زي إباحة ضرب المراة وترك المريض بلا علاج حتى يموت، وقتل تارك الصلاة، واللي يتجوز مسيحية لا يعاملها بالحسنى، فكلامه ده غير مناسب للعصر، وآراء لا تناسب المجتمع ولا أهمية من تقديم سيرته".

وأضافت: "من الممكن تقديم سيرة عالم مهم زي مجدي يعقوب مهم خارج مصر وجوه مصر وعالج وأنقذ حياة ناس، فهو عالم وشخصية مهمة أو كاتب مهم زي نجيب محفوظ،هولاء شخصيات قدوة للمجتمع بكل آرائهم وأفكارهم وتكون قدوة للمجتمع".

أما عن المدافعين عن الشعراوي قالت: هما موافقين يضربوا زوجاتهم وموافقين على ختان البنات وزواج القاصرت وإن الراجل يتجوز كذا واحدة ولو ما عجبتوش يطلقها، ده بيرضي ذكوريتهم فدي آراء لمستوى معين لا يحصل على كفايته من العلم والثقافة.

وأثيرت حالة واسعة من الجدل مؤخرًا، بعد اقتراح تقديم سيرة الشعراوي في عمل فني على المسرح القومي، حيث انتقد البعض تقديمها، ومنهم الناقد طارق الشناوي، الذي وصف آراءه بالمتخلفة والرجعية وكذلك الناقدة ماجدة خير الله التي اتهتمه بالمتاجرة بالدين، إلى جانب إبراهيم عيسى الذي وصفه بالداعشي، بينما دافع الكثيرون عنه وعبروا عن غضبهم من الانتقادات التي تعرض لها.

المصدر: القاهرة 24