مصر.. أسرة الشعراوي تخرج عن صمتها

قررت أسرة الشيخ محمد متولي الشعراوي في مصر، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الناقد طارق الشناوي، بشأن تصريحاته الأخيرة وانتقاده لأفكاره، والتي وصفها بـ الرجعية والتخلف.

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وقالت زوجة محمد الشعراوي حفيد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي: "الأسرة أجمعت على اتخاذ إجراء قانوني ضد طارق الشناوي، بشأن تصريحاته، معلقة: الإجراءات القانونية هي اللي هتتكلم.. وسنأخذ إجراء قانوني ضده، الناس بقت بتتكلم لما الشيخ الشعراوي توفى، كانوا فين وهو عايش أي حد عايز يتشهر بيطلع يتكلم، ويجيبوا سيرته في اللي فات".

وتابعت زوجة محمد حفيد الشعراوي: قررنا اتخاذ إجراء ضد طارق الشناوي، لأن الناس بقت بتستسهل الكلام، ومفكرين الكلام ببلاش ولكن بقولهم الكلام بـ حساب، ومحدش صغير وكل واحد عارف هو بيقول إيه.. وكان لازم يتاخد قرار من زمان من أول واحد غلط في فضيلة الشيخ.

وأضافت زوجة محمد حفيد الشعراوي: الشعراوي مش محتاج حد يطلع يتكلم أو يشوه سمعته، ولا يتكلم بالزور عنه لأنه قيمة كبيرة، هل الشيخ الشعراوي كان رجعي لدرجة أن واحد زي طارق الشناوي يقول عليه كده؟!، إحنا مش موافقين على أي كلمة بيقولها، وتاريخ الشعراوي يتكلم عنه.

وسبق، كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في تقديم سيرة الشيخ الشعراوي على خشبة المسرح القومي، وقال طارق الشناوي: إن الأنسب هو تقديم عمل يتحدث عن سماحة وعصرية الدين الإسلامي وارتباطه بالآخر، مؤكدًا أن هذا الوقت ليس مناسبًا للحديث عن سيرة الشيخ الشعراوي بسبب أفكاره الرجعية.

وأضاف طارق الشناوي: الشيخ الشعراوي كان له آراء رجعية جدًا، مع كل احترامي لـ اجتهاده ومحبيه، وهو عنده قاعدة جماهيرية ضخمة، أنا شايف أنه ليس وقت عمل للشيخ الشعراوي، لأن المجتمع أساسًا بيتراجع في أفكاره وتحرره، إحنا بنسأل رجل الدين في كل حاجة، فإحنا متراجعين جدًا في الحتة دي، لذلك ليس الآن وقت الشيخ الشعراوي وكنت أتمنى تقديم عمل يتحدث عن سماحة وعصرية الدين الإسلامي وارتباطه بالآخر.

المصدر: القاهرة 24