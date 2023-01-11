رجل من سيبيريا يقطع رأس عشيقته ظنا منه أنها قادمة من كوكب آخر

قام أحد سكان مدينة إركوتسك في سيبيريا بقطع رأس عشيقته، ظنا أنها قادمة من كوكب آخر، ثم توفي بسبب فشل في القلب.

أفاد ناطق باسم فرع لجنة التحقيق الروسية في شرق سيبيريا بأن رجلا قتل عشيقته في مدينة إركوتسك بشرق سيبيريا في اليوم الأول من العام الجديد وقطع رأسها، وبعد إلقاء القبض عليه، تم نقله إلى المستشفى، حيث توفي.

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وحسب الناطق فإن رجلا يبلغ من العمر 54 عاما قتل مساء يوم 1 يناير عشيقته، في منطقة إركوتسك، وبعد ذلك قطع رأس الضحية.

وقال الناطق:" إنه اتصل أولا بابنه، ثم اتصل بأخته، ثم بوالدها، وأخبرهم بما حدث، ثم اتصل بالشرطة. وتم احتجازه على الفور، وشعر بوعكة في قلبه، ونقلوه إلى المستشفى، وأضاف أن الرجل توفي في وقت لاحق في غرفة العناية المركزة.

حسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المواطن من إركوتسك كان يعاني قبل ذلك من هلوسة، إذ ظن أن المرأة قادمة من كوكب آخر وتهدد حياته.

المصدر: نوفوستي