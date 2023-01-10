سكان لندن ينزعون سراويلهم.. ومترو الأنفاق يغص بالعراة! (فيديو)

شارك المئات من سكان العاصمة البريطانية لندن في تحد فريد من نوعه، حيث قاموا بالتجرد من سراويلهم والتنقل عراة في محطات مترو الأنفاق.

وشارك يوم الأحد بريطانيون من مختلف الأجناس والأعمار بتقليد "في المترو بدون سراويل"، "The No Trousers Tube Ride"، الذي عاد للظهور في لندن لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا في مارس 2020.

عودة المهرجان السنوي No Trousers Tube Ride المعروف بـ"يوم بدون سراويل" في قطارات الأنفاق في لندن بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة



يهدف المهرجان لإضفاء المتعة ورفع الوعي حول أمراض اكتئاب الشتاء وهي إحدى أنواع اضطراب المزاج pic.twitter.com/YYm2b3PMwZ — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) January 9, 2023

وبدأت أول رحلة لمجموعة المتعرين من ملابسهم على خط مترو إليزابيث، حيث دخل المئات بملابسهم العادية في طقس شتوي قاس، ثم نزعوا سراويلهم داخل المحطة.

🇬🇧 The morning commute can be a bit pants, can't it? 🩲



These Londoners strip off for the fist 'No Trousers Tube Ride' since the pandemic. pic.twitter.com/vLtKoe6jH9 — euronews (@euronews) January 9, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبريطانيين داخل عربات المترو، يرتدون ملابس داخلية وأحذية وجوارب فقط في النصف السفلي من أجسادهم.

People riding the tube as they take part in the 12th annual No Trousers Tube Ride in London. pic.twitter.com/qsVFrANt48 — Aaron Chown (@aaronchown) January 8, 2023

أما نصفهم العلوي فارتدوا ملابس رسمية، عبارة عن جاكيت ورابطة عنق، والبعض الآخر ارتدى جواكيت شتوية.

This isn't exactly what you expect to see on the Tube!



Dozens of people bared their briefs for London's annual No Trousers Tube Ride on Sunday.



Did you spot them on your journey? 🩲 https://t.co/N8WxilxGo3pic.twitter.com/fiHGb7ujPU — BBC London (@BBCLondonNews) January 9, 2023

ويهدف المهرجان لإضفاء المتعة ورفع الوعي حول أمراض اكتئاب الشتاء وهي إحدى أنواع اضطراب المزاج.

المصدر: ديلي ميل