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سكان لندن ينزعون سراويلهم.. ومترو الأنفاق يغص بالعراة! (فيديو)

مجتمع

سكان لندن ينزعون سراويلهم.. ومترو الأنفاق يغص بالعراة! (فيديو)
AP
سكان لندن يتجردون من سراويلهم
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شارك المئات من سكان العاصمة البريطانية لندن في تحد فريد من نوعه، حيث قاموا بالتجرد من سراويلهم والتنقل عراة في محطات مترو الأنفاق.

وشارك يوم الأحد بريطانيون من مختلف الأجناس والأعمار بتقليد "في المترو بدون سراويل"، "The No Trousers Tube Ride"، الذي عاد للظهور في لندن لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا في مارس 2020.

وبدأت أول رحلة لمجموعة المتعرين من ملابسهم على خط مترو إليزابيث، حيث دخل المئات بملابسهم العادية في طقس شتوي قاس، ثم نزعوا سراويلهم داخل المحطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبريطانيين داخل عربات المترو، يرتدون ملابس داخلية وأحذية وجوارب فقط في النصف السفلي من أجسادهم.

أما نصفهم العلوي فارتدوا ملابس رسمية، عبارة عن جاكيت ورابطة عنق، والبعض الآخر ارتدى جواكيت شتوية.

ويهدف المهرجان لإضفاء المتعة ورفع الوعي حول أمراض اكتئاب الشتاء وهي إحدى أنواع اضطراب المزاج.

المصدر: ديلي ميل

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