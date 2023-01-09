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إعلامي مصري مشهور يهاجم الشيخ كشك: "كان بيقول نكت إباحية وسط الخطب"

مجتمع

إعلامي مصري مشهور يهاجم الشيخ كشك:
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هاجم الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الداعية الكبير والراحل عبدالحميد كشك، مشيرا إلى أن جماهيريته جبارة أكثر من الشعراوي، وأحيانا تسمع شرايطه في جلسات حشيش دماغها عالية جدا.

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وأضاف: كان بيقول نكت التريقة والسخرية على أم كلثوم، والنكت الإباحية وسط الخطب.

وقال إبراهيم عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة": "الشيخ الشعراوي كان دائم التمثيل في الحركة فلديه حركة وانفعالية وأداء تنفيذي يحفز على الانتباه فتلك الحالة كانت مختلفة عن كل المشايخ في تلك الفترة".

وأشار إلى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي كان شيخا ريفيا مصريا وعندما ظهر في التلفزيون كان في توقيت مثالي، معلقا: "بكتب عن الشعراوي منذ عام 1989 ومفيش حد درسه قدي، ولا سمعه زيي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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