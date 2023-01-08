مستشفى الملك فيصل التخصصي ينجح في زراعة قلب لأصغر طفلة على مستوى الشرق الأوسط في السعودية

أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض تمكنا من زراعة قلب لأصغر طفلة على مستوى الشرق الأوسط بنجاح.

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وأوضحت "سبق" أن فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض نجح في زراعة قلبين لطفلتين، إحداهما لم تتجاوز شهرها الثامن، خلال وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، وذلك بعد أشهر من اعتمادهما على مضخة اصطناعية، لعدم توفر المتبرعين، لافتة إلى أن فريق جراحة قلب الأطفال بالتخصصي استطاع الانتقال إلى مكة المكرمة لإزالة قلب متبرع متوفى، والعودة به إلى الرياض، لزراعته لطفلة سعودية يبلغ عمرها 19 شهرا، متجاوزا جميع التحديات اللوجيستية، بالتعاون مع الإخلاء الطبي الجوي لوزارة الدفاع السعودي.

وبحسب ما ذكرت "سبق"، فقد تمكن الفريق الجراحي من الانتقال إلى إمارة دبي خلال وقت لم يتجاوز 24 ساعة، لإجراء عملية إزالة قلب من متبرع متوفى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزراعته في الرياض لطفلة إماراتية لم تتجاوز شهرها الثامن، عقب استكمال التنسيق والإجراءات النظامية، والموافقات من ذوي المتبرع، بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" بالإمارات، والإخلاء الطبي الجوي التابع لوزارة الدفاع.

وأشارت "سبق" إلى أن الطفلة الإماراتية تعتبر أصغر حالة تخضع لعملية زراعة قلب على مستوى الشرق الأوسط، بعد أن كانت أصغر حالة زراعة قلب مسجلة سابقا باسم الرضيعة غيم (11 شهرًا) في "التخصصي" العام الماضي 2021.

وتم إجراء العمليتين للطفلتين تباعا بتخصصي الرياض، فيما تشهد حالة الطفلتين تحسنًا مستمرّا بعد إجراء الزراعة، وتخضعان حاليا للمتابعة الطبية الدورية، بعد أن كانتا في حالة حرجة قبل الزراعة، نتيجة فشل شديد في عضلة القلب، مما استوجب تركيب مضخة اصطناعية مؤقتة، ووضعهما تحت العناية المركزة، لحين توافر المتبرعين، وفق ما أوردت "سبق".

المصدر: "سبق"