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بإطلالة مثيرة.. مُدرسة تركية تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

مجتمع

بإطلالة مثيرة.. مُدرسة تركية تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
مدرسة الاقتصاد التركية فيدان أتالاي
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمُدرسة اقتصاد في إحدى المؤسسات التعليمة التركية وهي ترتدي ملابس مثيرة أثناء شرحها الدرس لطلابها.

وظهرت مُدرسة الاقتصاد التركية، فيدان أتالاي، في الفيديو وهي ترتدي تنورة قصيرة جدا، بينما تشرح الدرس داخل قاعة تضم مجموعة من الطلاب.

ووثق أحد الطلاب الواقعة لينتشر الفيديو كالنار في الهشيم، ويصبح اسم هذه المُدرسة الأكثر تداولا في وسائل التواصل التركية، حيث انقسمت الآراء بين رافضين لمظهرها وغير مكترثين به.

@atalayfidan Hoca Hanım #hoca#eğitim♬ orijinal ses - fidann

وبحسب وسائل إعلام تركية، اعتادت المُدرسة فيدان أتالاي الظهور بملابس مكشوفة عند قدومها للفصل الدراسي، مرجحة أنها تسعى لحشد المتابعين على حساباتها في "السوشال ميديا".

@atalayfidan

Hoca hanım 👩‍🏫

♬ orijinal ses - fidann

المصدر: RT

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