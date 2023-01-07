بإطلالة مثيرة.. مُدرسة تركية تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمُدرسة اقتصاد في إحدى المؤسسات التعليمة التركية وهي ترتدي ملابس مثيرة أثناء شرحها الدرس لطلابها.

وظهرت مُدرسة الاقتصاد التركية، فيدان أتالاي، في الفيديو وهي ترتدي تنورة قصيرة جدا، بينما تشرح الدرس داخل قاعة تضم مجموعة من الطلاب.

Ders sırasında videosunu çektirip sosyal medyada yayınlayan mini etekli bir öğretmen, tartışma konusu oldu. pic.twitter.com/nPzhrQp7z4 — Trajikomik Haber (@TrajikomikNews) January 5, 2023

ووثق أحد الطلاب الواقعة لينتشر الفيديو كالنار في الهشيم، ويصبح اسم هذه المُدرسة الأكثر تداولا في وسائل التواصل التركية، حيث انقسمت الآراء بين رافضين لمظهرها وغير مكترثين به.

وبحسب وسائل إعلام تركية، اعتادت المُدرسة فيدان أتالاي الظهور بملابس مكشوفة عند قدومها للفصل الدراسي، مرجحة أنها تسعى لحشد المتابعين على حساباتها في "السوشال ميديا".

المصدر: RT