"أحتاج علاجا بالصدمات الكهربائية"..ردة فعل الأمير هاري حول المشاهد الحميمية لزوجته بمسسلسل "Suits"

اعترف الأمير البريطاني هاري بأنه نادم على رؤية المشاهد الجنسية لزوجته ميغان ماركل من المسلسل الأمريكي الذي أدت فيه دور بطولة "Suits".

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وشارك دوق ساسكس البالغ من العمر 38 عاما في مذكراته القادمة "سبير" أنه ارتكب "خطأ في البحث عبر غوغل، ومشاهدة بعض مشاهد حبها (زوجته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل) عبر الإنترنت" عندما بدأ مواعدتها.

وكتب هاري في المذكرات، وفقا لما نقلته "فوكس نيوز" عن موقع "الصفحة السادسة": ""لقد شاهدتها مع زميل في فريق التمثيل يداعبان بعضهما البعض في نوع من المكتب أو غرفة الاجتماعات".

وأضاف هاري: "لم أكن بحاجة لرؤية مثل هذه الأشياء مباشرة".

وقال هاري مازحا إنه يحتاج إلى "علاج بالصدمات الكهربائية" حتى يتوقف عن التفكير في مشاهد الممثلة السابقة المشبعة بالبخار.

وقبل الزواج من هاري في مايو 2018، لعبت دوقة ساسكس دور البطولة في مسلسل بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة سبعة مواسم من يونيو 2011 إلى أبريل 2018، حيث أدت دور المحامية راشيل زين بينما لعب باتريك جيه آدامز دور حبيبها وزوجها في النهاية، الممثل مايك روس.

تزوجت ميغان ماركل من المنتج تريفور إنغلسون من عام 2011 إلى عام 2014، وفي عام 2016، تزوج آدامز من الممثلة ترويان بيليساريو، التي كان يواعدها منذ عام 2010، كان آدامز وشبة "الحسناوات الصغيرات" حاضرين في حفل زفاف هاري وميغان ماركل الملكي في كنيسة القديس جورج في لندن.

المصدر: "فوكس نيوز"