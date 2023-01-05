السعودية.. وزارة الشؤون الإسلامية ترصد تعديا على مسجد في الرياض

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، ممثلة بإدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها ،حالة تعد على عداد كهرباء أحد المساجد في الرياض.

وفي التفاصيل، عملت الوزارة، ممثلة بإدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها، على مواصلة رصد العديد من التعديات على عدادات الكهرباء، وشبكة المياه الخاصة بالجوامع والمساجد ومرافقها، وذلك بعد الوقوف على المواقع ومباشرة الحالات والتأكد منها من قبل مراقبين ومراقبات الوزارة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب "واس"، فقد شملت التعديات المرصودة في الرياض، تعديا على عداد كهرباء أحد المساجد وذلك بسحب أسلاك من العداد وتوصيلها لأحد المستودعات المجاورة للمسجد، إضافة إلى التعدي على خزان المياه وذلك بسحب ماسورة منه وتوصيلها لإحدى الاستراحات المجاورة، كما شملت التعديات على 3 عدادات تابعة لأحد المساجد، وتعديا على عداد مسجد من قبل بعض المحلات التجارية القريبة منه، حيث تستفيد من التيار الكهربائي الخاص بالمسجد.

المصدر: "واس"