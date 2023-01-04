مصادر ملكية تصف تصريحات الأمير هاري بـ"الوقحة"

نفت مصادر في العائلة الملكية البريطانية، ما صرح به الأمير هاري بأن عائلته لم تظهر أي رغبة في المصالحة، مؤكدة أن والده الملك تشارلز الثالث دعاه لقضاء عيد الميلاد معهم.

ووصفت مصادر في قصر باكنغهام، تصريح الأمير البالغ من العمر 38 عاما، بأنها "هراء"، مؤكدة أن هاري وزوجته ميغان تلقيا دعوة مفتوحة للانضمام إلى بقية أعضاء العائلة في عيد الميلاد.

واعتبرت أنه من "الوقاحة" أن يقول هاري إن "العائلة لم تظهر أي رغبة على الإطلاق في المصالحة والاستمرار في التصريحات العلنية، بينما كان قد تلقى دعوة للبقاء في منزله عندما كان في المملكة المتحدة".

وأضافت المصادر: "لقد شعر الملك بالحزن لأنه لم تتح له الفرصة لقضاء الوقت مع أحفاده. لقد ترك (الملك) الباب مفتوحا دائما لابنه وسيواصل القيام بذلك".

وأعربت مصادر أخرى عن خشيتها من أن دوق ساسكس وشقيقه ويليام، أمير ويلز، "لن يتصالحا أبدا" بعد أن يتم نشر مذكرات الأمير هاري بعنوان "Spare".

المصدر: "ديلي ميل"