الأمير هاري: عائلتي لم تظهر أي رغبة في المصالحة

قال الأمير هاري إنه يريد أنه يعيش ضمن "عائلة وليس مؤسسة" كاشفا أن عائلته لم تظهر أي رغبة على الإطلاق في المصالحة، وذلك في مقابلة قبيل إصدار مذكراته بعنوان "Spare".

في مقطع ترويجي لمقابلة هاري مع شبكة ITV الإخبارية البريطانية، قال دوق ساسكس (38 عاما): "أريد عائلة، وليس مؤسسة..أود استعادة علاقتي بأبي وشقيقي"، مضيفا: "إنهم يشعرون كما لو أنه من الأفضل أن نظهر نحن على أننا الأشرار، وهم لم يظهروا أي رغبة على الإطلاق في المصالحة".

هذا وسيتم إصدار المذكرات المرتقبة في 10 يناير، بعد أسابيع فقط من بث مسلسل وثائقي للأمير هاري وزوجته ميغان، حطم الأرقام القياسية كأكثر فيلم وثائقي مشاهدة على Netflix.

المصدر: RT