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شاعرة وناشطة أمريكية من "البدون" تقول إن الكويت سترحلها قسرا

مجتمع

شاعرة وناشطة أمريكية من
AFP
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قالت شاعرة وناشطة من "البدون" (دون جنسية) في الكويت، وتحمل الجنسية الأمريكية إن بلادها تعتزم ترحيلها رغما عنها بعد أن سافرت إليها لزيارة عائلتها.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن منى كريم (35 عاما) أنها تجلس على الأرض في مطار الكويت الدولي، بعد أن واجهت استجوابا عقب وصولها على متن رحلة جوية قادمة من بيروت.

وتنحدر كريم مما يُعرف في الكويت بمجتمع "البدون" ، الذي يتكون إلى حد كبير من أحفاد بدو الصحراء الذين تعتبرهم الحكومة عديمي الجنسية.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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