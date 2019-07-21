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الكويت: توجيهات أميرية لإنهاء ملف "البدون"

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الكويت: توجيهات أميرية لإنهاء ملف
Reuters Stringer
رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم
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أكد رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، على أن هناك تنسيقا نيابيا- حكوميا لإيجاد حل تشريعي جذري وشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية أو ما يعرف بـ"البدون" خلال فترة الصيف.

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وقال الغانم في تصريح للصحفيين في "مجلس الأمة"، إن "الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل أو دورة طارئة في حال احتاج الأمر لذلك".

وأوضح، أن "التحرك يأتي بناء على توجيهات واضحة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"، مؤكدا أن الملف سينتهي بحل شامل وعادل قبل نهاية فصل الصيف الحالي، متمنيا من "الجميع التعاون لإغلاقه".

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن هناك العديد من النقاط التي تجري حولها حوارات ضمن لقاءات نيابية وحكومية ولقاءات مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية معتذرا عن "عدم كشف التفاصيل لكثرة تلك النقاط".

وشدد الغانم رفضه "العبث بملف الجنسية أو تركه مجالا للمساومات السياسية"، مؤكدا أن "الهوية الوطنية والجنسية الكويتية ليست مجالا للعبث ولن تكون عرضة لأي ضغوط سياسية".

المصدر: كونا

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