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كازاخستان.. الرئيس يوقع قانونا للحفاظ على سلالات الكلاب الوطنية

مجتمع

كازاخستان.. الرئيس يوقع قانونا للحفاظ على سلالات الكلاب الوطنية
Sputnik
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وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، على قانون حول تعديل التشريعات الحالية بهدف الحفاظ على سلالات الكلاب الوطنية "تازي" و"توبيت"، وإعادة إكثارها.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية: "وقع رئيس الدولة على قانون جمهورية كازاخستان- بشأن التعديلات والإضافات على بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان، بهدف الحفاظ على سلالات الكلاب الكازاخستانية وزيادة تكاثرها".

كازاخستان.. الرئيس يوقع قانونا للحفاظ على سلالات الكلاب الوطنية

وأشار البيان إلى أنه تمت صياغة الوثيقة بتكليف من رئيس الدولة.

من جانبه قال عضو مجلس النواب الوطني عامرخان رحيمجانوف: "تعتبر سلالات الكلاب الوطنية الكازاخستانية تازي وتوبيت، من الرموز الوطنية المثيرة للفخر في كازاخستان وتعد من الكنوز الوطنية للشعب الكازاخستاني وثرواته الثقافية والتاريخية. هذه السلالات مرتبطة بتاريخنا، وأصلها متجذر في أعماق القرون".

كازاخستان.. الرئيس يوقع قانونا للحفاظ على سلالات الكلاب الوطنية

المصدر: وكالات

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