جلسة سرية أول أيام السنة الجديدة.. اعترافات صادمة للمتهم بالاشتراك مع فتاة بقتل والدتها في مصر

نظرت محكمة جنايات بورسعيد، أمس الأحد، الموافق 1 يناير 2023، أولى جلسات محاكمة قاتل سيدة بورسعيد والدة عشيقته وذلك في سرية تامة بحضور القاضي والمتهم وممثل هيئة الدفاع عن المتهم.

إقرأ المزيد

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة، وأنه من أقدم على ذبح المجني عليها أم عشيقته وذلك بطلب من ابنتها، وأضاف: "نورهان هي اللي ندهتلي من البيت علشان نقتل والدتها، بعد ما كنا متفقين خلال الرسايل على قتلها، وهي اللي جهزت الماء المغلي والكأس الزجاجي والسكين".

كما ظهر المتهم بقتل والدة عشيقته خلال التحقيقات مبتسما، لا يحمل أي هما لجريمته التي قام بها، واعترف حسين، الذي يبلغ من العمر 14 عاما، أنه كان يمارس الفاحشة مع ابنة المجني عليها قبل 3 أشهر من وقوع الحادث، وأنهما خططا لقتل والدة عشيقته بعدما كشفت علاقتهما، حيث شاهدتهما وهما يمارسان الفاحشة على فراشها قبل وقوع الحادث بـ24 ساعة.

ومن جانبها قررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل محاكمة المتهم بقتل أم عشيقته إلى جلسة 8 يناير الجاري.

المصدر: القاهرة 24