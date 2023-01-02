المغرب.. لهذه الغاية يطلق "السجل الوطني للمتزوجين"

تستعد وزارة العدل المغربية لإطلاق منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين، تمكن من التعرف على هوية كل متزوج.

وتسعى المبادرة الرسمية، من خلال هذه المنصة، إلى منع التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم.

كما أن الموظف الذي يوقع على شهادة العزوبة سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم بطلب الشهادة، من خلال منصة سجل المتزوجين.

ومن المنتظر أن تدشن وزارة العدل السنة الجديدة بإطلاق أول سجل وطني خاص بالمتزوجين ورقمنة عقود الزواج في غضون الأسبوعين القادمين، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبر المنصة الإلكترونية "سجل المتزوجين".

المصدر:"هسبريس"