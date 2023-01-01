في عام واحد.. بريطاني يركض 365 ماراثونا بهدف جمع مليون جنيه لمكافحة السرطان (صورة + فيديو)

نجح بريطاني في الساعات الأخيرة من 2022 في تحقيق هدف جنوني حدده للسنة المنصرمة، وهو جمع مليون جنيه إسترليني لمكافحة السرطان بخوضه 365 سباقا ماراثونيا في 365 يوما.

وأصر غاري ماكي (53 عاما) على أن ينجز السبت تحت المطر الماراثون الـ365 له هذه السنة، أي ما مجموعه مسافة 15330 كيلومترا، واستقبله حشد من المؤيدين على مقربة من منزله.

Gary McKee running alongside his family as he completes his 365th consecutive marathon in 365 days. This man deserves it all. What an achievement pic.twitter.com/YRYiP8dqwh — Jack Kenmare (@jackkenmare_) December 31, 2022

وتوصل هذا الأب لثلاثة أطفال الذي يعيش في كليتور مور بشمال غرب إنكلترا، ساعات قليلة قبل حلول رأس السنة إلى هدفه المالي وهو مليون جنيه (1.209 مليون دولار) لحساب جمعية "ماكميلان" لدعم مرضى السرطان.

وهذا التحدي ليس الأول الذي يخوضه غاري ماكي لصالح جمعيات خيرية، إذ سبق له أن جاب البرازيل جوا، وتسلق جبل كليمنجارو، وقطع تجذيفا مسافات تعادل مسافة بحر المانش، وركض مسافة 100 ماراثون في 100 يوم عام 2017 ثم أنجز 110 في 110 أيام عام 2021، لكنه رفع مستوى التحدي هذه السنة، فتطلبت مهمته 22 زوجا من الأحذية الرياضية.

وغالبا ما كان ينضم إليه أشخاص غير معروفين أو حتى رياضيون مثل مدرب الرغبي الإنكليزي يفن سينفيلد، عندما كان يركض صباحا قبل عمله بعد الظهر في موقع لمعالجة النفايات النووية.

وقال لموقع "runners world" المتخصص إنه لا يكترث لإمكان تسجيل إنجازه كرقم قياسي، وقال "ما يهم ليس الأرقام القياسية بل مساعدة الناس".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية