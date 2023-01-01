وباء قاتل وخطير وانتعاش وازدهار في السعودية.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2023 (فيديو)

أطلت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف في حلقة خاصة ليلة رأس السنة على قناة LBCI اللبنانية، وكشفت توقعاتها الجديدة للبنان والمنطقة العربية والعالم في العام 2023.

ووصفت ليلى عبد اللطيف سنة 2023 بأنها دموية من جهة، وسلمية من جهة أخرى.

وفي لبنان، أطلقت ليلى عبد اللطيف مجموعة توقعات طالت شخصيات لبنانية بارزة، كرئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وغيرهم، مشيرة إلى الدور الذي سيلعبونه في الفترة المقبلة سياسيا وإقليميا.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن المدارس الرسمية في لبنان مهددة بالإقفال، كما أن موظفي مطار رفيق الحريري الدولي في قلب الحدث، إذ سيشهد المطار فوضى تنجح جهود رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، في إنهائها والتوصل إلى حلحلة.

وترى عبد اللطيف عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات.

وعلى الصعيد الدولي، تتوقع ليلى عبد اللطيف انتشار وباء قاتل وخطير قد يؤدي إلى تداعيات فيروس كورونا عينها وإلى الدراسة والعمل عن بعد.

وأضافت عبد اللطيف أنه بين العامين 2024 و2025 ستختفي بعض المدن، كما أن حيوانات مفترسة وغريبة ستهاجم الإنسان.

وتابعت أنه ما من حرب عالمية ثالثة في هذا العام، لكنها توقعت أن تشهد دول أو دولة معينة مشاهد نيران خطيرة بين الناس، لا سيما كوارث زراعية وأزمات غذائية.

وعلى صعيد المنطقة العربية، بشرت ليلى عبد اللطيف بسنة مليئة بالازدهار وبانتعاش اقتصادي غير مسبوق للسعودية عالميا، كما قالت إن سوريا ستشهد انفراجا في ما يخص أزمات المياه والغذاء والكهرباء، وستشهد العقارات ارتفاعا في الأسعار.



وكان للتكنولوجيا حصة في سلسلة توقعات ليلى عبد اللطيف، كما أنها تطرقت إلى المجال الصحي، متوقعة أن يتم التوصل إلى دواء فعّال للسرطان من جهة، وانتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة من جهة أخرى.

كما ظهرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف على قناة "الظفرة".

المصدر: قناة "LBCI" اللبنانية