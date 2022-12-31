الأمن المصري يلقي القبض على الشاب والفتاة مرتكبي الفيديو الفاضح أعلى الكوبري

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية القبض على الشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح بالطريق العام أعلى كوبري بالقاهرة.

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وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو التقطه شخص بهاتفه لشاب وفتاة يمارسان فعلا فاضحا أعلى كوبري في الطريق العام.

وأظهر مقطع الفيديو الشاب أثناء قيامه بفعل فاضح في الطريق العام، وقيامه بأفعال منافية للآداب مع الفتاة، أعلى أحد الكباري.

وأثار مقطع الفيديو، تساؤلا حول عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام.

وينص قانون العقوبات في مادته 278 على أنه "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلصا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

ولا تقوم جريمة "الفعل الفاضح العلني" إلا بتوافر ثلاثة أركان؛ فعل مادي يخدش حياء المرء "حياء العين أو الأذن"، والعلانية "يشترط مشاهدة الغير للفعل"، والقصد الجنائي "تعمد الجاني إتيان الفعل الفاضح".

وأوضحت مبادئ محكمة أن النقض أنه يكفي قانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المُخل بالحياء أن يكون المتهم عالما بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء.

المصدر: مصراوي