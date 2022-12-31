فيديو لشاب وفتاة يرتكبان فعلا فاضحا أعلى كوبري يثير ضجة واسعة في مصر.. والأمن يتحرك بشكل عاجل

أثيرت ضجة واسعة في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار فيديو لشاب وفتاة يرتكبان فعلا فاضحا أعلى كوبري في مصر.

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وبدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في فحص الفيديو للشاب والفتاة خلال ممارستهما فعلا فاضحا أعلى كوبري بوضح النهار.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الشاب والفتاة ومحاسبتهما حتى يكونا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال التي حرمها الدين وجرمها القانون.

وتعتذر RT عن نشر الفيديو بسبب احتوائه على مشاهد غير لائقة.

المصدر: RT