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فيديو لشاب وفتاة يرتكبان فعلا فاضحا أعلى كوبري يثير ضجة واسعة في مصر.. والأمن يتحرك بشكل عاجل

مجتمع

فيديو لشاب وفتاة يرتكبان فعلا فاضحا أعلى كوبري يثير ضجة واسعة في مصر.. والأمن يتحرك بشكل عاجل
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أثيرت ضجة واسعة في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار فيديو لشاب وفتاة يرتكبان فعلا فاضحا أعلى كوبري في مصر.

فيديو لشاب وفتاة يرتكبان فعلا فاضحا أعلى كوبري يثير ضجة واسعة في مصر.. والأمن يتحرك بشكل عاجل
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وبدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في فحص الفيديو للشاب والفتاة خلال ممارستهما فعلا فاضحا أعلى كوبري بوضح النهار.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الشاب والفتاة ومحاسبتهما حتى يكونا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال التي حرمها الدين وجرمها القانون.

فيديو لشاب وفتاة يرتكبان فعلا فاضحا أعلى كوبري يثير ضجة واسعة في مصر.. والأمن يتحرك بشكل عاجل

وتعتذر RT عن نشر الفيديو بسبب احتوائه على مشاهد غير لائقة.

المصدر: RT

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