مسؤول إسلامي روسي يقترح طريقة لتحضير "السلطة الروسية" الحلال

نصح ألبير كرغانوف رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا، المؤمنين بتحضير "سلطة أوليفيه"، المعروفة بـ"السلطة الروسية"، وهي طبق تقليدي في عيد رأس السنة، من المنتجات الحلال وشرائها مقدما.

وقال المفتي كرغانوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "أنصح إخواني المؤمنين بشدة بإعداد هذه السلطة التي يستحيل تخيل مائدة رأس السنة بدونها، من المنتجات الحلال فقط".

وتابع: "يمكن شراء النقانق أو اللحوم والمايونيز المناسبة مسبقا في متاجر الحلال أو المساجد. ويمكن شراء باقي المكونات مثل البيض والخضروات والبازلاء والمكونات الأخرى، من المتاجر العادية".

وأشار إلى أن التقليد السوفيتي للاحتفال بحلول العام الجديد مع "سلطة أوليفييه" لا يزال المسلمون الروس يحتفظون به حتى يومنا هذا.

في الوقت نفسه، نصح كرغانوف بعدم الإفراط في تناول الطعام خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

المصدر: "نوفوستي"