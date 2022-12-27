مصر.. نشر اعترافات المتهم بقتل سيدة الأعمال سهير الأنصاري

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل السيدة سهير الأنصاري، عن تفاصيل اعترافات المتهم بقتلها.

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وقال المتهم في التحقيقات أنه يعمل سائقا خاصا لسهير الأنصاري، وتخلص منها أثناء توصيلها إلى أحد الجمعيات الخيرية.

وأوضح أنه أثناء توصيلها إلى بعض المناطق للتبرع بأعمال خيرية، نظر إلى يديها فوجد فيهما ذهبا يلمع فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص منها والحصول على تلك المشغولات الذهبية.

وأضاف أنه أثناء سيرهما في الطريق رفقه السيدة سهير الأنصاري توقف فجأة وأوهم سيدة الأعمال الخيرية أنه ينتظر أحد الميكانيكية لتغيير شيء في السيارة.

وأكمل المتهم في اعترافاته أنه غافل المجني عليها وقام بضربها بقطعة حديدية على رأسها مما أدى إلى فقدانها الوعي وفارقت الحياة، فقام المتهم بمحاولة الهروب من جريمته وإخفاء معالم الجثة، فسحبها إلى الزراعات وتركها هاربا بعد سرقة المشغولات الذهبية الخاصة.

المصدر: القاهرة 24