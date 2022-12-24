أرجل الدجاج تثير جدلا واسعا في مصر.. والحكومة تكشف الحقيقية

أثيرت ضجة كبيرة في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تناول صور لأرجل الدجاج تباع في أحد مناطق العشرين.

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: "أرجل الفراخ المصرية ليس هناك أي مشكلة في تناولها، وبتجربتي ممكن أقول إن أرجل الفراخ بها مادة جيلاتينية قوية جدًا لعلاج آلام الظهر، ونقوم بتصدير كميات كبيرة من أرجل الفراخ إلى الصين".

وأضاف "خليل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء السبت: "يمكن في ناس ميكونوش يعرفوا بس إحنا بنصدر كميات كبيرة من أرجل الفراخ للصين، وهي من أفضل وأفخم الأطباق في الصين لما تحتويه على مادة غنية بالبروتينات وغير ممنوع تداولها".

وتابع، أن أرجل الفراخ نصدرها بكميات كبيرة جدًا للصين، ومن ضمن الأطباق الغالية جدًا في الصين وتعد من أفخم الأكلات هناك وأسعارها مرتفعة جدًا، موضحًا: "بعض المصريين سافروا للصين وتفاجئ أن أرجل الفراخ من أفخم الأطباق في الصين".

وأردف، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك أكثر من 8 شركات مصرية تصدر أرجل الفراخ للصين ويتم تنظيفها وتعبئتها وتغليفها في أطباق وتصديرها للصين"، موضحًا: "دخلت بعض الشركات في قليوب والعاشر من رمضان وكان هناك أحد المصدرين في شارع الـ 20 في بولاق، وبتكلم عن أماكن زرتها ودخلت هذه المصانع التي تعمل فقط في تصدير أرجل الفراخ".

المصدر: مصراوي + صدى البلد