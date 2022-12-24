مصرع سيدة لبنانية إثر انفجار قارورة غاز داخل سيارتها (فيديو + صورة)
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة سيدة في بلدة دير الحرف بمنطقة المتن الأعلى، جراء انفجار قارورة غاز داخل سيارتها، واحتراق السيارة بالكامل، دون التمكن من إنقاذها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث توقفت السيدة بسيارتها بعد تطاير أجزاء صغيرة من هيكلها، فيما حاول عدد من الشبان فتح أي باب من أبواب السيارة لتتحرك السيارة من جديد وتصطدم برصيف الشارع قبل أن تنفجر، وتشتعل النيران فيها بالكامل.
إنفجار قارورة غاز داخل سيارة في #المتن الأعلى ووفاة السائقة #ملحق#لبنانpic.twitter.com/jJ51CLbwWp— Mulhak - ملحق (@Mulhak) December 23, 2022
المصدر: وسائل إعلام لبنانية