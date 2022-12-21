صحيفة سعودية تنشر آخر كلمات لمواطن حُرق حيا داخل سيارته في جريمة هزت المملكة

نشرت صحيفة عكاظ السعودية آخر كلمات نطق بها مواطن سعودي لقي حتفه حيا بعدما أضرم صديقه النار في سيارة المغدور داخل مرآب سيارات في محافظ جدة.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن المجني عليه استجمع قواه وترجل من سيارته مصابا بحروق بالغة، وطلب مساعدته في الاتصال على الإسعاف، وأعقبه بسؤال الجاني "أنا وش سويت"، وفشلت محاولات إنقاذ حياته ولفظ أنفاسه متأثرا بحروقه البالغة، في غضون ذلك، طالب والد الضحية بإيقاع أشد العقوبات على الجاني، مشيرا إلى وجود شركاء معه.

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وطبقا لشهود العيان فإن الواقعة حدثت في موقف أسفل مبنى، بعد أن توقف المجني عليه بسيارته وحضر الجاني إلى الموقع بحجة مناقشة ضحيته في أمر خلاف سابق، وسارع بإشعال المركبة وإصابة ضحيته بحروق بالغة في كامل جسده، ثم هروبه من المكان.

وأكدت شرطة محافظة جدة القبض على الجاني، وأن إجراءات الاستدلال بينت وجود خلافٍ سابق بين الطرفين، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة





المصدر: صحيفة عكاظ السعودية