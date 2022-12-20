هل ارتكب مخالفة؟.. الوليد بن طلال يثير جدلا بفيديو له يجلس حول النار

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو للأمير السعودي، الوليد بن طلال، داخل مخيمه وأمامه "شبه نار"، بينما ألمحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة لوجود مخالفة في ذلك.

وفي 16 ديسمبر، نشر بن طلال عبر حسابه بموقع "تويتر" مقطع الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته 14 ثانية، لكن عددا من متابعي الأمير أشاروا لوجود "مخالفة" بشأن المحافظة على الغطاء النباتي.

ورد أحد المغردين على الفيديو، مشيرا إلى أن بن طلال ارتكب مخالفة بيئية، مبينا أن "النظام يقول لنا جب المنقل وولع الحطب م تولع النار في الأرض كذا لزم منقل".

ياطويل العمر تراك مخالف ( النظام يقول لنا جب المنقل وولع الحطب م تولع النار في الارض كذا لزم منقل وشكراً — م /عبدالعزيز الشمري (@azooz20149900) December 17, 2022

بدورها، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن "شبة النار" ممارسة شتوية، وقد تكون مكلفة إذا لم يتم مراعاة اللوائح والأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، لتحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية الطموحة وفق رؤية المملكة 2030،

وأرفقت رابطا يتضمن "المخالفات والعقوبات" لنظام البيئة في السعودية.

شبّة النار ممارسة شتوية للبعض، وقد تكون مكلفة إذا لم يتم مراعاة اللوائح والأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، لتحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية الطموحة وفق رؤية المملكة 2030.



للاطلاع على المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية: https://t.co/07pxkUCVwzhttps://t.co/nqku5uJG5m — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 19, 2022

وبعد تلك الضجة، نشر الوليد بن طلال، تغريدة أشار خلالها لكونه "من أكبر الداعمين لحماية البيئة والمحافظة عليها"، وقال الأمير السعودي " نقوم شخصيا مع منسوبينا، نساء ورجال، بتنظيف البر"، مرفقا عددا من الفيديوهات مع المنشور.

الوليد من أكبر الداعمين لحماية البيئة☘️والمحافظة عليها🤝

ونقوم شخصياً مع منسوبينا، نساء ورجال، بتنظيف البــــــر 🏜



ونشكر الجهات الحكومية🇸🇦 لجهودها في حماية الغطاء النباتي🌱والمحافظة عليه، ونحث الجميع بالمحافظة على نظافة المتنزهات حتى نحقق أهداف #مبادرة_السعودية_الخضراء



. pic.twitter.com/G7g6MMRF5o — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 19, 2022

المصدر: "تويتر"