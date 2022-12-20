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هل ارتكب مخالفة؟.. الوليد بن طلال يثير جدلا بفيديو له يجلس حول النار

مجتمع

هل ارتكب مخالفة؟.. الوليد بن طلال يثير جدلا بفيديو له يجلس حول النار
الصورة ملتقطة من الفيديو
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو للأمير السعودي، الوليد بن طلال، داخل مخيمه وأمامه "شبه نار"، بينما ألمحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة لوجود مخالفة في ذلك.

وفي 16 ديسمبر، نشر بن طلال عبر حسابه بموقع "تويتر" مقطع الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته 14 ثانية، لكن عددا من متابعي الأمير أشاروا لوجود "مخالفة" بشأن المحافظة على الغطاء النباتي.

ورد أحد المغردين على الفيديو، مشيرا إلى أن بن طلال ارتكب مخالفة بيئية، مبينا أن "النظام يقول لنا جب المنقل وولع الحطب م تولع النار في الأرض كذا لزم منقل".

بدورها، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن "شبة النار" ممارسة شتوية، وقد تكون مكلفة إذا لم يتم مراعاة اللوائح والأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، لتحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية الطموحة وفق رؤية المملكة 2030،

وأرفقت رابطا يتضمن "المخالفات والعقوبات" لنظام البيئة في السعودية.

وبعد تلك الضجة، نشر الوليد بن طلال، تغريدة أشار خلالها لكونه "من أكبر الداعمين لحماية البيئة والمحافظة عليها"، وقال الأمير السعودي " نقوم شخصيا مع منسوبينا، نساء ورجال، بتنظيف البر"، مرفقا عددا من الفيديوهات مع المنشور.

المصدر: "تويتر"

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