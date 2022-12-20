دراسة: السعي إلى الكمال بشكل ضار يمكن أن يرجع إلى الوالدين!

أظهرت دراسة أن الكمال الضار لدى النساء قد يكون أكثر ارتباطا بعلاقتها مع والدها من والدتها.

ووجد الباحثون أن نفس الميول لدى الرجال قد تكون مرتبطة بعلاقته مع والدته أكثر من أبيه.

ودرس الفريق ثلاثة أنواع من الكمالية: الكمال المنحى ذاتيا، والموجّه نحو الآخر، والكمال الموصوف اجتماعيا (SPP). والكمال الموجه نحو الذات هو المكان الذي يطلب فيه الشخص الكمال من نفسه، والكمالية الموجهة نحو الآخر هي مطلب للآخرين ليكونوا كاملين، والكمالية الموصوفة اجتماعيا هي اعتقاد الشخص بأن الآخرين يحتاجون إلى الكمال منهم.

وقال الباحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا: "من بين الأنواع الثلاثة، يُنظر إلى SPP على أنها ضارة بشكل خاص، مع وجود الكثير من الأبحاث التي توضح "ارتباطات متسقة وقوية مع عدد لا يحصى من نتائج الصحة العقلية السلبية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل والمشاكل الشخصية".

وقالت المعدة الرئيسية سابرينا جي: "الأشخاص ذوو الكمال الموصوف اجتماعيا لديهم تصور أن الآخرين يطلبونه ويطلبون منهم أن يكونوا مثاليين".

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ويمكن أن يشير مصطلح "آخرون" إلى أشخاص معينين، على سبيل المثال شريك أو أحد الوالدين، ولكن يمكن أن يشير أيضا إلى أشخاص غير معروفين للشخص، أو أشخاص بشكل عام. ومن أجل دراستهم، أعطى علماء النفس 456 مشاركا استبيانا قيم مستوياتهم في الأنواع الثلاثة المختلفة للكمالية.

وطُلب منهم تقييم مدى اتفاقهم على مقياس مع العبارات التي تقيس الكمال الذاتي مثل "أحد أهدافي هو أن أكون مثاليا في كل ما أفعله"؛ الكمالية الموجهة الأخرى على سبيل المثال "لا أستطيع أن أتحمل رؤية الأشخاص المقربين مني يرتكبون أخطاء"؛ وSPP على سبيل المثال "الناس من حولي يتوقعون مني أن أنجح في كل ما أفعله".

ثم تم إعطاؤهم استبيانا آخر، أداة ارتباط الوالدين، والذي يقيم التجربة الشخصية للشخص في كونه أبويا خلال أول 16 عاما.

ويقوم بتقييم اثنين مما يسمى "سلوكيات الترابط الأبوي": رعاية الوالدين على سبيل المثال. "كان حنونا معي" والحماية المفرطة للوالدين، على سبيل المثال "حاولت السيطرة على كل ما فعلته".

وأكمل المشاركون نسختين من الاستبيان - واحدة للأم والأخرى لأبيهم.

وعند تحليل النتائج معا، وجد الباحثون أن SPP لدى النساء تم توقعها بشكل فريد من خلال الحماية المفرطة الأبوية والرعاية الأبوية المنخفضة - ولكن ليس من خلال الحماية أو الرعاية الزائدة للأم.

وتم توقع SPP لدى الرجال بشكل فريد من خلال الحماية المفرطة للأم وانخفاض رعاية الأم.

وقالت جي، طالبة الدراسات العليا في علم النفس الإكلينيكي، إن الأسباب الكامنة وراء النتائج غير معروفة، لكن مع النساء، قد يكون ذلك بسبب عدم شعورهن بالقدرة على الانفتاح مع آبائهن عندما يكبرن.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن البنات، بشكل عام، يشعرن ببعد عاطفي أكبر عن آبائهن ويواجهن صعوبة أكبر في التحدث إليهن، ما قد يؤدي إلى ما نسميه "عدم التزامن بين الوالدين والطفل" - حيث توجد احتياجات الطفل الأساسية، مثل الأمان والدفء، لم يتم استيفائها - قد يؤدي ذلك إلى تطوير SPP.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا الشأن.

ونُشرت النتائج في مجلة Personalality and Individual Differences.