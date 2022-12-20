رانيا يوسف تكشف أسرارا عن حياتها

كشفت الفنانة رانيا يوسف، الكثير من الأسرار حول حياتها الشخصية، بجانب الحديث عن الشيء الذي تتمنى تغييره إذا عاد بها الزمن.

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وقالت رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية: إذا عاد بي الزمن للوراء هغير إن متجوزش تاني ولا تالت مرة، يعني أتجوز مرة واحدة بس اللي هي الأولانية ومتجوزش تاني ولا تالت.

وتابعت رانيا يوسف: أنا وطليقي السابق أصحاب، الجواز في حد ذاته كان صعبا مع ظروف حياتي، ألغي آخر زواجين لكن احتفظ بصداقته، وكمان أحوش شوية فلوس.

وعن فكرة تصدرها التريند كل فترة بسبب تصريحات، ردت رانيا يوسف: مبعرفش أكذب في حياتي لأن بحب ربنا ومش بخاف منه ولا من البشر.. والناس دائما فهماني غلط لأن لما بتسأل بقول إجابات من قلبي.

المصدر: القاهرة 24