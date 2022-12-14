 
مباشر

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة جريئة لابنتها "ننوسة": فخورة بك!

الثقافة والفن

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة جريئة لابنتها
رانيا يوسف ونانسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ud9e

أثارت النجمة المصرية رانيا يوسف الجدل مجددا لكن ليس بصورها بل بصورة ابنتها نانسي البالغة من العمر 19 عاما.

إقرأ المزيد
رانيا يوسف ترد على التصريحات المثيرة للجدل حول نشأتها الدينية وتربيتها العسكرية
رانيا يوسف ترد على التصريحات المثيرة للجدل حول نشأتها الدينية وتربيتها العسكرية

وشاركت رانيا متابعيها عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام" صورة لابنتها جالسة على مقعد خشبي، بينما ترتدي فستانا قصيرا مكشوفا باللون الأبيض.

وأرفقت الصورة بتعليق أعربت من خلاله عن فخرها بابنتها، وكتبت: "فخورة بك ننوسة".

وأضافت النجمة المصرية رابط السيرة الذاتية لابنتها، تضمن معلومات تشير فيه أنها ممثلة مصرية، ومن مواليد القاهرة 16 أكتوبر عام 2003، كما أنها الابنة الصغرى لرانيا يوسف والمنتج محمد مختار، وأشير إلى أول تجربة تمثيلية خاضتها من خلال مسلسل "أسرار" عام 2015.

يذكر أن نانسي كانت قد أشارت في مقابلة سابقة إلى أنها في بعض الأحيان تدير حساب ولدتها وتختار الصورة التي تود نشرها دون علمها.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من جرأة ابنة رانيا، لاسيما أنها ترتدي فستانا لا يناسب عمرها، فيما أبدى البعض استهجانهم لطريقة جلوس "نانسي".

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة جريئة لابنتها

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا