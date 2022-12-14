شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة جريئة لابنتها "ننوسة": فخورة بك!

أثارت النجمة المصرية رانيا يوسف الجدل مجددا لكن ليس بصورها بل بصورة ابنتها نانسي البالغة من العمر 19 عاما.

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وشاركت رانيا متابعيها عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام" صورة لابنتها جالسة على مقعد خشبي، بينما ترتدي فستانا قصيرا مكشوفا باللون الأبيض.

وأرفقت الصورة بتعليق أعربت من خلاله عن فخرها بابنتها، وكتبت: "فخورة بك ننوسة".

وأضافت النجمة المصرية رابط السيرة الذاتية لابنتها، تضمن معلومات تشير فيه أنها ممثلة مصرية، ومن مواليد القاهرة 16 أكتوبر عام 2003، كما أنها الابنة الصغرى لرانيا يوسف والمنتج محمد مختار، وأشير إلى أول تجربة تمثيلية خاضتها من خلال مسلسل "أسرار" عام 2015.

يذكر أن نانسي كانت قد أشارت في مقابلة سابقة إلى أنها في بعض الأحيان تدير حساب ولدتها وتختار الصورة التي تود نشرها دون علمها.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من جرأة ابنة رانيا، لاسيما أنها ترتدي فستانا لا يناسب عمرها، فيما أبدى البعض استهجانهم لطريقة جلوس "نانسي".

المصدر: RT