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بالفيديو.. مسجد يتحول إلى صالة أفراح في تركيا

مجتمع

بالفيديو.. مسجد يتحول إلى صالة أفراح في تركيا
تويتر
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أثار حفل زفاف أقيم في أحد المساجد في تركيا، جدلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله العروسان مع مختلف الزخارف والهدايا وقالب الحلوى في المسجد، بل امتد الأمر إلى أن العروسين قاما بقطع قالب الحلوى داخل المسجد.

وقال الشخص الذي نشر صور الزفاف، إن العروسين حصلا على الإذن للقيام بذلك من إمام المسجد نفسه.

وقال أحد النشطاء على موقع "تويتر" إن هؤلاء الأشخاص دفعوا أموالا للمسجد، فتحول المسجد من أجلهم لقاعة زفاف.

وطالب آخر بعزل المفتي والإمام اللذين سمحا بذلك، مشيرا إلى أنه لا ينبغي السماح لأحد بمعاملة المقدسات كصالات أفراح.

المصدر: صحيفة "زمان"

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