بالفيديو.. مسجد يتحول إلى صالة أفراح في تركيا
أثار حفل زفاف أقيم في أحد المساجد في تركيا، جدلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله العروسان مع مختلف الزخارف والهدايا وقالب الحلوى في المسجد، بل امتد الأمر إلى أن العروسين قاما بقطع قالب الحلوى داخل المسجد.
وقال الشخص الذي نشر صور الزفاف، إن العروسين حصلا على الإذن للقيام بذلك من إمام المسجد نفسه.
📌Camide çekilen bu görüntüler tartışma yarattı. Dini nikah için masaların kurulması, pastaların kesilmesi ve konuklara ikram edilmesi dikkat çekti. Ayrıca nikah albümü için caminin içinde fotoğraf çekimi yapıldı. (Aykırı) pic.twitter.com/fOM1HU50C1— 23 DERECE (@yirmiucderece) December 17, 2022
Cami bir ibadethane ise, içinde ibadet harici hiç bir eylem yapılmıyorsa aşağıdaki NEDİR? Eğer aşağıdakine ses çıkartılmıyorsa neden geçen haftadaki imamın başka bir kadınla camide basılmasına ses çıkartıldı.?Düğün salonlarını kiralayanlar gerizekalı mı? Pasta yenecek yer yok mu? pic.twitter.com/aBYBmAneSJ— EFES (@EFESSELCUKK) December 19, 2022
وقال أحد النشطاء على موقع "تويتر" إن هؤلاء الأشخاص دفعوا أموالا للمسجد، فتحول المسجد من أجلهم لقاعة زفاف.
وطالب آخر بعزل المفتي والإمام اللذين سمحا بذلك، مشيرا إلى أنه لا ينبغي السماح لأحد بمعاملة المقدسات كصالات أفراح.
Camide içinde düğün yapılması haber mi? İçerde kuran okunur, ilahiler söylenir, yemek dağıtılır. Hatta kimi zaten ufak çaplı gösteriler de düzenlenir; fıkra anlatımı, mini skeçler gibi. Ha bunlar bi tık daha şatafatlı yapmışlar da o da çağın getirdiği bir şey artık. https://t.co/esVG8R2BV7— Melisa Çelik (@melissaceelik) December 19, 2022
المصدر: صحيفة "زمان"