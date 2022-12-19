بالفيديو.. مسجد يتحول إلى صالة أفراح في تركيا

Camide içinde düğün yapılması haber mi? İçerde kuran okunur, ilahiler söylenir, yemek dağıtılır. Hatta kimi zaten ufak çaplı gösteriler de düzenlenir; fıkra anlatımı, mini skeçler gibi. Ha bunlar bi tık daha şatafatlı yapmışlar da o da çağın getirdiği bir şey artık. https://t.co/esVG8R2BV7