وفاة الفنان المصري هشام الشربيني (صور)

أعلن الفنان الشاب محمد يوسف، عن وفاة الفنان هشام الشربيني، صباح اليوم الاثنين عبر حسابه على فيسبوك .

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وكتبت محمد يوسف :" لا حول ولا قوة إلا بالله هشام الشربيني في ذمة الله ".

جدير بالذكر أن الفنان هشام الشربيني قدم مجموعة من الأعمال أبرزها حكاية شفيقة ومتولي، نساء في الغربة، الفتح المبين، ابن ماجة القزويني، الملك لير، حرس سلاح، إمام الدعاة، بنت أفندينا، المهنة طبيب، الإمام النسائي، خالي من الكولستيرول، أسلحة دمار شامل، قضية رأي عام، امرأة فوق العادة، دموع القمر، أدهم الشرقاوي، ريش نعام، تلك الأيام، الجماعة الجزء الأول، أغلى من حياتي.

وعمل هشام الشربيني، مخرجا في بعض المسلسلات التلفزيونية، مثل: مسلسل الغربة ومسلسل حارة الشرفا، وفي التسعينبات بدأ العمل ممثلاً في التلفزيون ثم المسرح والسينما، وكتب السيناريو والحوار لمسلسل الألغاز والمغامرون الخمسة.

المصدر: أخبار اليوم