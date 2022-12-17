مصر.. الشذوذ يقتل عجوزا بطريقة مروعة

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف ملابسات مقتل مسن تم العثور على جثته ملقاة في مكب للنفايات.

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كانت بداية الواقعة المأساوية التي شهدتها منطقة العمرانية بالهرم محافظة الجيزة. حين تلقت المباحث، بلاغاً حول العثور على جثة رجل خمسيني في مكب نفايات بشارع الزهراء.

وبعد التحقيقات، تبين أن المتوفى جاء لأحد الشباب في المنطقة لممارسة الشذوذ معه.

لكن جسد المُسن لم يحتمل، فأصيب بأزمة قلبية أثناء ممارسة الشذوذ الجنسي.

واستعان الشاب الذي كان يمارس معه المتوفى الشذوذ، بشقيقه وحملا جثة الخمسيني داخل بطانية وألقيا جثته بالشارع.

وكانت أحدث قضية شذوذ جنسي في مصر قبل أسابيع، حين ألقت السلطات الأمنية القبض على 3 أشخاص، بتهمة ممارسة الشذوذ في غرفة تغيير الملابس بأحد مراكز الشباب.

وكانت دورية أمنية تمر بالصدفة داخل أحد مراكز الشباب بمنطقة شبرا، نطاق شمال القاهرة. حيث كشفت الواقعة أثناء تشاجر المتهمين الثلاثة خارج مركز الشباب.

تناهى إلى سمع أعضاء الدورية أثناء مرورها صدفة، وجود مشاجرة ومشادة كلامية. وبالفحص تبين أن المشاجرة بين 3 أشخاص.

المصدر : القاهرة 24