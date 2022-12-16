فنان لبناني يدافع عن المثليين

أكد المخرج والمطرب اللبناني جاد شويري، أن نضاله ودفاعه عن المثليين من باب الإنسانية، مشيرا إلى أن دور الفنان لا يقتصر على فنه فقط.

وقال جاد شويري خلال حوار مع موقع "القاهرة 24" المصري ردا على سؤال: "ألم تقلق من دفاعك عن المثليين جنسيا والمضطهدين اجتماعيا؟ خاصة أنك ستتعرض لهجوم حاد بسبب رفض المجتمع الشرقي لهذه المعتقدات؟"، "لا أريد أن أكون كاذبا أو أصرح بأشياء لا أقتنع بها لأن المجتمع سيهاجمني.. أنا أتفهم الأمر وأتفهم أن المجتمع لن يتقبلهم مثل فكرة الكحول والخمر تماما على الرغم من وجودها في العالم العربي ولكن المجتمع لا يتقبلها.

وتابع قائلا: "سأدافع عن أي مضطهد ولن أخفي دفاعي عنهم رغم الهجوم".

وأضاف أن اتهام المثلية الجنسية بأنها ستدمر البشرية لأن الإنجاب حينها سيختفي، كلها نظريات مختلفة وكل شخص حر في أرائه، مشددا على أنه يدافع عن المثليين من الناحية الإنسانية.

وبخصوص تأكيده سابقا على حق المرأة استخدام مفاتنها كطريقة لجذب الرجال، صرح الفنان اللبناني بأن "ذلك ليس تسليعا على الإطلاق لأن مفهوم التسليع بأن يستخدمك شخص آخر ولكن الإنسان ذاته لن يسلع نفسه بإرادته".

وأضاف "أنا لا أشجع على ذلك ولكني أؤكد على مفهوم الحرية بشكل عام وأن من حق كل مرأة التصرف كما تحب في جسدها ونفسها، وإذا كان هناك شخص آخر لا يريد رؤيتها فهو حر تماما".

كما كشف المخرج والمطرب اللبناني عن رأيه في ارتداء الفنانات الحجاب، مؤكدا أنها حرية شخصية.

وقال جاد شويري "إن الحجاب حرية شخصية.. مثلما أحترم المرأة المتحررة أحترم أيضا المحجبة إذا كان قرارها الشخصي، ولن أهتم إذا كانت مطربة أو ممثلة لأن الحرية من حق كل إنسان".

وسبق أن علق جاد شويري على الهجوم الذي تعرض له بعد دفاعه عن الفنانة منة شلبي في أزمتها الأخيرة، وقال في تصريح سابق لـ"القاهرة 24": "أنا بدافع عن منة شلبي لأنها مظلومة، والحشيش بيكون أحيانا مفيد صحيا وله فوائد علاجية ودي حقائق علمية، ونسبة إدمان الكحول أعلى منه والناس كبرت الموضوع أوي لما قالوا إنه مخدرات".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري